Ежемесячно по 68,9 тысячи рублей на карты: кому увеличат выплаты уже в феврале 2025

С началом февраля 2025 года в России наступит эра увеличенных социальных выплат, включая материнский капитал и другие важные социальные пособия.

Новые размеры материнского капитала

В рамках обновленной политики, суммы материнского капитала будут увеличены на 7,3%. Это означает, что выплаты за первого рожденного ребенка будут составлять около 676,4 тысячи рублей, а за второго ребенка — примерно 217 тысяч рублей.

Изменения в единовременных и ежемесячных выплатах

Единовременная выплата при рождении ребенка вырастет до 26,4 тысячи рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для родителей, которые работают, будет теперь 68,9 тысячи рублей.

Планы по индексации пенсий

Помимо увеличения прямых выплат, принятый бюджет включает планы по дополнительной индексации пенсий, что подчеркивает намерения правительства обеспечить дополнительную поддержку гражданам в свете экономических вызовов.

