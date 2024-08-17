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Эвакуировано 120 тысяч: что в этот момент происходит в Курской области

С 6 августа на территории Курской области прохо...

safonovo.readovka67.ru

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С 6 августа на территории Курской области проходят активные боевые столкновения между российскими войсками и украинской армией. Этот конфликт охватывает также Брянскую и Белгородскую области, где введен режим контртеррористической операции. По последним сведениям, 28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем ВСУ, и ситуация остается стабильной.

Российские военные предотвращают дальнейшее продвижение украинских сил. Официальные представители Министерства обороны РФ сообщили о блокировании нескольких попыток прорыва украинских бронегрупп, особенно в районе населенных пунктов Общий Колодезь и Снагость. На фронте отсутствует четкая линия соприкосновения, что свидетельствует о разрозненности боевых действий.

Командир подразделения «Ахмат», Апти Алаудинов, отметил значительные успехи в нейтрализации первого эшелона вражеских сил, утверждая, что большая часть украинских боевых групп была уничтожена. Он также сообщил о завершении зачистки населенных пунктов, где еще могут находиться отдельные группы противника. По его словам, потери ВСУ значительно выросли по сравнению с предыдущими периодами спецоперации.

Минобороны РФ дало статистику потерь ВСУ за последние сутки: около 420 военнослужащих, а также множество единиц техники, включая танки и бронетранспортеры. О потерях российской стороны данных не предоставлено. Губернатор Белгородской области сообщил о ночных обстрелах различных районов области.

В ответ на действия ВСУ, российские силы нанесли удары по позициям украинской армии в Сумской области, поразив военные резервы. В Курской области организованы пункты временного размещения для беженцев, насчитывающие около 8000 человек, включая более 2200 детей. Жителям области предоставляется психологическая поддержка.

С начала конфликта из приграничных районов Курской области эвакуировано более 121 000 человек. В других регионах, таких как Орловская и Кировская области, принимают меры для помощи переселенцам, предоставляя жилье и другие необходимые услуги.

Президент России Владимир Путин поддержал введение моратория на ипотечные и потребительские кредиты для жителей пострадавших районов. Эта инициатива уже начала реализовываться, в частности, банк ВТБ объявил о начале применения моратория, предусматривающего списание задолженности для определенных категорий клиентов.

Ситуация в регионе требует сложных и многоплановых решений, как на уровне местного управления, так и в рамках федеральной поддержки, чтобы минимизировать гуманитарные последствия и поддержать стабильность в условиях продолжающегося конфликта.

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