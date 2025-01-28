«Этот сыр даже бесплатно не берите - он в черном списке»: стало известно, что выяснили в Роскачестве

Специалисты Роскачества завершили тщательное изучение рынка сыров, включая категории «Российский», «Тильзитер» и плавленые сливочные сыры. Они выявили производителей, чья продукция отвечает установленным нормам, и тех, кто допустил значительные нарушения.

Анализ сыра «Российский»

В этой категории самые высокие баллы за качество и соответствие стандартам получил бренд «Сыробогатов».

«Каждый день»: получил оценку 4,7 из возможных 5 за качество, однако не соответствовал нормам по жирности.

«Магнит»: заработал 4 балла за качество, но продукт был оценен как недостаточно зрелый.

«Красная цена»: получил 3,7 балла за неприятный вкус и аромат, а также недостаточную зрелость продукта.

При этом все упомянутые марки были признаны безопасными для употребления, за исключением сыра «Аппетитно Круглый Год», в котором найдены антибиотики и растительные жиры.

Исследование сыра «Тильзитер»

Отсутствие единого стандарта ГОСТ для этой категории сыра в России не помешало экспертам Роскачества оценить его по строгим критериям. Сыры от брендов:

«Село Зеленое»,

«Ламбер»,

«Простоквашино»,

оказались полностью безопасными и соответствующими законодательным нормам.

Плавленые сливочные сыры

Анализ плавленых сыров показал общие проблемы, такие как низкое содержание белка и повышенное содержание лактозы и влаги. Все же следующие марки были отмечены как безопасные:

Hochland,

«Виола»,

«Карат»,

«Весёлый молочник»,

President.

В то время как сыр марки «Витако» был признан небезопасным из-за наличия антибиотика левомицетина и несоответствия жирности, сообщает progorod59.

Важность результатов для потребителей

Исследование подчеркивает необходимость осознанного выбора сыров. Несмотря на популярность некоторых марок, не все из них соответствуют требуемым стандартам. Потребителям следует внимательно изучать состав и проверять сертификацию продукции перед покупкой.