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Это точно должно стоять на вашем новогоднем столе: Дракон озолотит и осыплет удачей

Это точно должно стоять на вашем новогоднем столе: Дракон озолотит и осыплет удачей

nversia.ru

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Подготовка к предстоящему Новому году 2024 включает не только традиционные мероприятия и украшения, но также и праздничный стол. Зеленый Деревянный Дракон, символ предстоящего года, вносит свои особенности в традиционный новогодний ужин. Согласно обычаям, некоторые продукты должны быть обязательно стоять на столе, в то время как другие должны быть исключены, чтобы привлечь удачу и счастье и не навлечь на себя беду, передает progorodnn.

Обязательные компоненты новогоднего стола в предстоящем 2024 году включают мясные блюда, орехи, красные фрукты, рыбу, рис и зелень. Эти продукты символизируют здоровье, богатство, изобилие и рост. Они задобрят Дракона и привлекут успешное будущее.

С другой стороны, продукты, которые следует избегать на новогоднем столе в 2024 году - это курица, грибы, белый перец и лук, так как они связаны со слабостью, горечью и ссорами, чего никто ни себе, ни своей семье, ни кому-либо еще никогда не пожелает.

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