«Это что-то новенькое»: В России мошенники стали подделывать голоса родных

Мошенники стали использовать новые методы, в том числе подделку голосов родных и создание адресных схем по цифровому портрету человека, для осуществления мошеннических действий. Эту информацию предоставил Центральный банк, который предупредил об активности злоумышленников.

Специалисты отмечают, что мошенники могут обращаться к потенциальным жертвам от имени их знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с использованием специальных программ. Это может быть использовано с целью вынудить человека предоставить конфиденциальные сведения или совершить денежный перевод.

Центральный банк пояснил, что мошенники формируют цифровой портрет потенциальной жертвы, опираясь на сведения, которые эти граждане размещают на открытых интернет-ресурсах. В свете этого эксперты советуют быть осторожными при публикации личных и финансовых данных в соцсетях и других открытых ресурсах, сообщили в PRIMPRESS.