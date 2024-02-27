Эта привычка за столом выдает человека с низким интеллектом: проверьте своих друзей

Посещение кафе может стать интересным способом узнать человека лучше.

Поведение за столом может выдать как его недостатки, так и достоинства, считают психологи.

Например, если ваш компаньон не проявляет интереса к меню и сразу делает обычный заказ в незнакомом ресторане, это может говорить о его склонности к избеганию новых впечатлений и предпочтению привычного. Такие люди, по мнению экспертов, могут обладать ограниченным кругозором и опасаться изменений, сообщает progorod33.