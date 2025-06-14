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Эта ягода смертельно опасна: в клубнике из Египта нашли превышенное в 14 раз содержание плесени

9 июня 2025 года эксперты испытательной лаборат...

needpix.com

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9 июня 2025 года эксперты испытательной лаборатории Воронежского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружили нарушения микробиологических показателей в партии быстрозамороженной клубники, импортированной из Египта.

Результаты испытаний показали, что количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) не соответствует установленным стандартам.

Содержание дрожжей в продукции превысило допустимые нормы в два раза, а уровень плесени оказался в 14 раз выше предельных значений. Это нарушает требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Информация о несоответствиях была передана заявителю для принятия соответствующих мер.

По мнению экспертов, нарушение микробиологических норм связано с несоблюдением санитарно-гигиенических стандартов на производственных предприятиях, а также с нарушением температурных условий при хранении и транспортировке продукции.

Повышенные уровни плесени и дрожжей в замороженных ягодах могут быть опасными для здоровья, так как эти микроорганизмы производят токсины (микотоксины), которые могут вызывать аллергические реакции, дисбиоз кишечника и отравления.

С начала 2025 года и по состоянию на 9 июня в лаборатории Воронежского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» было проведено более 1 135 испытаний пищевых продуктов на микробиологические показатели. В 388 образцах были выявлены различные нарушения норм качества и безопасности. Превышение содержания микотоксинов в образцах зафиксировано впервые с начала года.

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