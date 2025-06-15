Эта ягода смертельно опасна: в клубнике из Египта нашли превышенное в 14 раз содержание грибка

9 июня 2025 года специалисты испытательной лаборатории Воронежского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» зафиксировали серьёзные нарушения микробиологических норм в партии импортной замороженной клубники из Египта.

Что выявили анализы?

Исследование показало, что уровень мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превышает допустимые значения. Особое беспокойство вызвали показатели содержания дрожжей — в два раза выше нормы, и уровень плесени, который оказался в 14 раз выше установленных стандартов. Нарушения противоречат требованиям техрегламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Причины и риски

По мнению экспертов, такие отклонения могли возникнуть из-за несоблюдения санитарных норм на производстве и нарушений температурного режима при транспортировке и хранении продукции. Плесень и дрожжи в высокой концентрации опасны для здоровья: они способны вырабатывать микотоксины, провоцирующие пищевые отравления, аллергию и дисбаланс микрофлоры кишечника.

Реакция и статистика

Информация о нарушениях направлена заявителю для принятия мер. С начала 2025 года в Воронежском филиале проведено более 1 135 исследований продуктов на микробиологическую безопасность. В 388 случаях выявлены отклонения, но это первый случай в году, когда зарегистрировано превышение микотоксинов.