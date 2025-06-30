«Если желаете съездить в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предупредили граждан

Метеорологи предупреждают, что летняя погода в России 2025 года может быть более непредсказуемой, чем обычно, что способно повлиять на планы отдыхающих. Следите за прогнозами, чтобы подготовиться к возможным погодным сюрпризам.

Июль: дождливый северо-запад

По информации главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, июль в северо-западных областях России окажется более дождливым, чем обычно. Осадки превысят нормы на 50%, и за месяц выпадет около 150% от обычного объема осадков. Это приведет к возможным затруднениям при планировании активного отдыха и экскурсионных прогулок.

Москва: жаркое и сухое лето

В Москве и Подмосковье в июле ожидается аномальная жара и сухость, с дефицитом осадков. Перепады температур будут резкими, что может вызвать дискомфорт как для туристов, так и для местных жителей.

Август: переменная погода по всей стране

Прогноз на август вызывает обеспокоенность, с резкими перепадами температуры: жаркие дни будут чередоваться с дождями, грозами и сильным ветром. Санкт-Петербург также ожидает холодные дни, что разочарует тех, кто планирует провести отпуск в этом городе в конце лета.

Как подготовиться к нестабильной погоде?

Для того чтобы минимизировать влияние погоды на ваш отдых, планируйте свои поездки заранее и следите за актуальными прогнозами. Одевайтесь по сезону, учитывая возможные перепады температур, и возьмите с собой дождевик и тёплую одежду.