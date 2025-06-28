«Если желаете съездить в отпуск в июле или августе – откладывайте»: синоптики предупредили россиян

Метеорологи предупреждают, что летняя погода в России 2025 года будет отличаться аномальными изменениями, которые могут повлиять на ваши планы на отпуск. Внимательно следите за прогнозами, чтобы быть готовыми к неожиданным погодным условиям.

Июль: дождливое начало лета на северо-западе

По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, июль в северо-западных регионах России будет более дождливым, чем обычно. Осадки превысят норму на 50%, а в течение месяца они составят 150% от обычного объема. Ожидаются интенсивные дожди с ливнями и порывами ветра, что может затруднить прогулки по городам и осмотр достопримечательностей.

Москва: засушливое лето

В Москве и Подмосковье в июле будет наблюдаться аномальная сухость. Осадков будет меньше нормы, и в первой половине месяца можно ожидать сильные температурные аномалии, что может создать неприятные условия для отдыха и повлиять на комфорт туристов.

Август: резкие перепады погоды по всей России

Прогноз на август вызывает особую обеспокоенность. Ожидаются резкие перепады температур, с жаркими днями, чередующимися с грозами, ливнями и шквалистым ветром. В Санкт-Петербурге в конце лета будет холодно, что разочарует тех, кто планирует отдых в этом регионе.

Как подготовиться к погодным сюрпризам?

Планируя отпуск, следите за прогнозами погоды заранее, чтобы избежать разочарований. Будьте готовы к изменениям маршрута, возьмите с собой как лёгкую, так и тёплую одежду и дождевик. Подготовка к нестабильной погоде поможет сохранить хорошие впечатления.