«Если желаете съездить в отпуск в июле или августе – откладывайте»: синоптики предупредили граждан

Метеорологи предупреждают, что летняя погода в России в 2025 году может стать причиной непредсказуемых изменений, что повлияет на ваши планы на отпуск. Прогнозы на июль и август показывают, что погода может быть более нестабильной, чем ожидалось.

Июль: дождливое начало лета на севере

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупреждает, что в северо-западных регионах России в июле будет дождливо. Осадки превысят норму на 50%, а за месяц выпадет около 150% от обычного объема дождя. Прогулки и экскурсии могут быть затруднены из-за интенсивных дождей и порывов ветра.

Москва: сухое и жаркое лето

В Москве и Подмосковье в первой половине июля будет аномальная сухость. Осадков будет значительно меньше нормы, а температура воздуха может колебаться, что создаст дискомфорт для отдыхающих.

Август: переменные погодные условия по всей России

Прогноз на август указывает на сильные перепады погоды. Жаркие дни будут чередоваться с ливнями, грозами и сильным ветром. В Санкт-Петербурге конец лета будет холодным, что вызовет неудобства для тех, кто планирует отдых в этом курортном регионе.

Как подготовиться к изменениям погоды?

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, следите за прогнозами погоды и будьте гибкими в выборе активностей. Одевайтесь по сезону и возьмите с собой как лёгкую, так и тёплую одежду и дождевик.