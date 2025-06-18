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«Если взяли отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предупредили россиян

Российские метеорологи предупредили, что летняя...

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Российские метеорологи предупредили, что летняя погода может оказать существенное влияние на планы тех, кто собирается провести отпуск или выходные в июле и августе.

По словам синоптиков, в некоторых регионах страны ожидаются неблагоприятные условия, которые могут испортить даже тщательно подготовленный отдых, сообщает PRIMPRESS.

Июль: дожди на северо-западе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что июль в этом регионе будет особенно дождливым. Количество осадков может превысить норму на 50%, что означает, что в течение месяца выпадет около 150% от среднемесячной нормы.

Дожди будут неравномерными — ожидаются интенсивные ливни, возможно, с сильным ветром. Такая погода усложнит прогулки по городу и осмотр достопримечательностей, что может повлиять на туристов, приехавших в Санкт-Петербург, чтобы полюбоваться его архитектурой.

Москва: жара и засуха

В столичном регионе прогнозируется сухое лето. Осадков будет меньше обычного, однако в первой половине июля возможны температурные аномалии — жара, которая сделает пребывание в городе малоприятным для гостей и жителей.

Такая погода может негативно сказаться на самочувствии, особенно у людей, чувствительных к резким изменениям температуры, и ограничить возможность активного отдыха на улице.

Август: непредсказуемая погода по всей стране

Прогноз на август выглядит особенно тревожно. Метеорологи предсказывают резкие перепады погоды: после жарких и ясных дней могут последовать сильные грозы, ливни, град и шквальный ветер. Такая нестабильность ожидается в большинстве регионов страны.

Санкт-Петербург в августе, по прогнозам, будет особенно холодным. Температура будет ниже нормы, что разочарует туристов, рассчитывающих на теплое завершение лета. Прогулки под зонтом и в теплой одежде станут вполне вероятным сценарием для тех, кто планирует отдых в этом популярном курорте.

Что делать отдыхающим?

Нестабильная погода может внести изменения в планы на отпуск, но продуманное планирование поможет минимизировать её влияние на отдых.

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