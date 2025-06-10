Еще одна потеря для человечества: объявили об уходе этого любимого артиста

27 мая мир кинематографа потерял Эда Гейла — актёра и каскадёра, который скончался в возрасте 61 года в Лос-Анджелесе. Точные обстоятельства его ухода не раскрываются, но его смерть оставила глубокий след в сердце любителей кино.

Несмотря на свои скромные физические данные, Эд Гейл стал неотъемлемой частью многих культовых фильмов, а его профессионализм был высоко оценён коллегами и зрителями по всему миру. В его фильмографии — целая серия культовых проектов, в которых он оставил незабываемый след:

Утка Говард (1986)

Детская игра (1988)

Невеста Чаки (1998)

О, где же ты, брат? (2000)

Полярный экспресс (2004)

Космические яйца (1987)

Мама и папа, спасите мир (1992)

Кости (телесериал, 2005–2017)

Но Эд Гейл был не только актёром. Он был ярким и преданным своему делу профессионалом, чьи невероятные каскадёрские трюки и энергия всегда вызывали восхищение. Его неуёмная страсть к своему ремеслу сделала его любимцем зрителей, а его вклад в кино будет жить вечно.

