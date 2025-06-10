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Еще одна потеря для человечества: объявили об уходе этого любимого артиста

27 мая мир кинематографа потерял Эда Гейла — ак...

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27 мая мир кинематографа потерял Эда Гейла — актёра и каскадёра, который скончался в возрасте 61 года в Лос-Анджелесе. Точные обстоятельства его ухода не раскрываются, но его смерть оставила глубокий след в сердце любителей кино.

Несмотря на свои скромные физические данные, Эд Гейл стал неотъемлемой частью многих культовых фильмов, а его профессионализм был высоко оценён коллегами и зрителями по всему миру. В его фильмографии — целая серия культовых проектов, в которых он оставил незабываемый след:

  • Утка Говард (1986)
  • Детская игра (1988)
  • Невеста Чаки (1998)
  • О, где же ты, брат? (2000)
  • Полярный экспресс (2004)
  • Космические яйца (1987)
  • Мама и папа, спасите мир (1992)
  • Кости (телесериал, 2005–2017)

Но Эд Гейл был не только актёром. Он был ярким и преданным своему делу профессионалом, чьи невероятные каскадёрские трюки и энергия всегда вызывали восхищение. Его неуёмная страсть к своему ремеслу сделала его любимцем зрителей, а его вклад в кино будет жить вечно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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