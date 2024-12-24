Энергетики из «Ставэлектросеть» устроили самый «горячий» корпоратив в России: наказание не заставило себя ждать

В Ставропольском крае разгорелся скандал вокруг корпоративной вечеринки сотрудников компании «Ставэлектросеть», которая омрачилась не только экстравагантным поведением, но и серьезными последствиями для руководства.

Событие, прошедшее 20 декабря, вызвало бурное обсуждение в обществе, особенно на фоне одновременных отключений электроэнергии.

Хроника событий

Корпоратив, приуроченный к Дню энергетика, проводился в местном ресторане с участием стриптизерш, что было воспринято многими как неуместное решение в рабочей обстановке. Вечеринка собрала десятки сотрудников, включая руководителей высокого уровня.

Видео с мероприятия, показывающее, как одна из стриптизерш сидит на голове у 48-летнего Дмитрия С., начальника производственно-технической службы, вызвало широкий резонанс.

Реакция общественности и увольнения

Обнародование видеозаписи вызвало волну возмущения среди жителей региона, особенно учитывая, что в день вечеринки 1,5 тыс. квартир остались без электроэнергии. Генеральный директор «Ставэлектросети» Сергей Крынин объявил об увольнении директора филиала в Минеральных Водах Сергея Кайшева, принимавшего участие в скандальной вечеринке.

Защита и оправдания руководства

Сергей Кайшев в своем обращении утверждал, что стриптиз не планировался как часть программы, и предположил, что появление стриптизерши могло быть попыткой подставы со стороны недоброжелателей. Дмитрий Степнов, также участвовавший в вечеринке, подтвердил, что корпоратив был финансирован головным предприятием, но откуда взялась стриптизерша — остается загадкой.

Анализ и последствия

Этот случай поднимает вопросы о корпоративной культуре и ответственности руководства за проведение мероприятий, которые могут негативно сказаться на репутации компании и ее сотрудников. Также он иллюстрирует, как важно соблюдение этических норм в организации корпоративных событий, особенно в крупных организациях с высокой социальной ответственностью.

Скандал в «Ставэлектросеть» стал ярким примером того, как недооценка последствий корпоративных решений может привести к серьезным последствиям как для отдельных лиц, так и для всей организации.

Важные уроки из этого случая будут служить напоминанием для других компаний о необходимости строгого контроля за организацией мероприятий и поведением сотрудников, сообщает iz.ru.