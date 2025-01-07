Еловые иголки заливаю уксусом: гениальный лайфхак от хозяек

Оксимель — древнее средство, которое, к сожалению, не слишком популярно в наши дни.

Для рецепта потребуется яблочный уксус (минимум 6%, желательно домашний) и сосновая хвоя (предпочтительно прошлогодняя, собранная с кончиков веток, без стеблей). Ингредиенты берутся в равных пропорциях. Прошлогодняя хвоя к концу зимы содержит больше каротина и витамина С, а молодая богата витамином Е.

Приготовление хвойного уксуса:

Хвою крупно нарежьте или порвите руками.

Поместите её в стеклянную банку (крышка должна быть не металлической).

Залейте хвою уксусом, плотно закройте банку.

Поставьте в тёмное место при комнатной температуре на 4 недели.

Готовый уксус можно добавлять в салаты или маринады.

Приготовление оксимеля:

Смешайте хвойный уксус с мёдом в равных частях.

Храните готовый оксимель в холодильнике.

Его можно использовать для лечения кашля или приготовления напитков. Например, для освежающего лимонада смешайте 25 г измельчённой молодой хвои с 1 литром воды, разлейте по стаканам и добавьте по 1 столовой ложке оксимеля.