Еловые иголки заливаю уксусом: гениальный лайфхак от хозяек
Оксимель — древнее средство, которое, к сожалению, не слишком популярно в наши дни.
Для рецепта потребуется яблочный уксус (минимум 6%, желательно домашний) и сосновая хвоя (предпочтительно прошлогодняя, собранная с кончиков веток, без стеблей). Ингредиенты берутся в равных пропорциях. Прошлогодняя хвоя к концу зимы содержит больше каротина и витамина С, а молодая богата витамином Е.
Приготовление хвойного уксуса:
Хвою крупно нарежьте или порвите руками.
Поместите её в стеклянную банку (крышка должна быть не металлической).
Залейте хвою уксусом, плотно закройте банку.
Поставьте в тёмное место при комнатной температуре на 4 недели.
Готовый уксус можно добавлять в салаты или маринады.
Приготовление оксимеля:
Смешайте хвойный уксус с мёдом в равных частях.
Храните готовый оксимель в холодильнике.
Его можно использовать для лечения кашля или приготовления напитков. Например, для освежающего лимонада смешайте 25 г измельчённой молодой хвои с 1 литром воды, разлейте по стаканам и добавьте по 1 столовой ложке оксимеля.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец