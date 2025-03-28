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Экономист Балынин: с 1 апреля 2025 увеличатся пенсии у двух категорий россиян

С 1 апреля 2025 года в России вырастут пенсии. ...

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С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России вырастут на 14,75%.

Как рассказал порталу aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, после повышения средний размер таких выплат составит около 15,5 тысячи рублей.

Кроме того, прибавку к пенсии получат и россияне, отметившие 80-летие в марте 2025 года. По словам эксперта, их выплаты увеличатся более чем на 10 тысяч рублей. Это произойдёт благодаря двум факторам: фиксированная часть пенсии удвоится — с 8907,70 до 17815,4 рубля, а также будет добавлена специальная надбавка в 1314 рублей.

Балынин уточнил, что все изменения будут происходить автоматически — подавать заявления не требуется.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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