Новости России
· Ульяна Сенько

Эффект ботокса за копейки: названы топ-3 бюджетных кремов, поддерживающих молодость

Эффект ботокса за копейки: названы топ-3 бюджетных кремов, поддерживающих молодость

sparklogic.ru

Подписаться в Telegram

Пройдя порог 60-летия, кожа лица требует особенного внимания, и правильный выбор крема становится ключевым шагом для минимизации признаков старения. Рассмотрим три бренда, которые, несмотря на свою доступность, обещают достижение желаемых результатов.

  • Черный жемчуг Bio-Программа 60+

Этот крем, насыщенный уф-фильтрами, гарантирует надежную защиту от вредного воздействия солнечных лучей. Регулярное применение обещает не только достичь гладкой и подтянутой кожи, но и избавиться от сухости и шелушения.

  • Eveline Cosmetics New Hyaluron 60+

Этот уникальный крем станет отличным выбором для тех, кто ценит продукты с богатым составом. Не только выравнивает тон кожи, но и активно уменьшает глубокие морщины. В его формуле скрыт секрет эффективности – уникальное сочетание экстрактов зеленого чая, ламинарии, гиалуроновой кислоты, аквапоринов и д-пантенола. Продукт обогащен двумя видами гиалуроновой кислоты, а также маслом ши и жожоба, которые придают коже упругость, разглаживают мелкие морщины, обеспечивают мягкость, питание и глубокое увлажнение.

  • Чистая Линия Фито-Крем 60+

Ищите доступное средство с действительно работающим эффектом? Тогда этот вариант – ваш выбор. Продукт обеспечивает выраженный эффект разглаживания морщин, придает четкие контуры лицу и делает кожу бархатистой. Результаты использования этого уникального крема, без сомнения, приведут вас в восторг, сообщает progorod33.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

день назад

Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

где в москве заказать гербицидную обработку

Новости Татарстана

день назад

У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

обучение эстрадному вокалу в Новосибирске

Новости Татарстана

22 часа назад

Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Новости Татарстана

день назад

Казань обратится в правительство за дополнительной снегоуборочной техникой
Лонгриды
3 дня назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 минуты назад

Движение на трассе М-7 «Волга» в Татарстане возобновлено

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом

Новости Татарстана

час назад

На трассе М-7 из-за снегопада ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
9 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

18 часов назад

Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»

Новости Татарстана

20 часов назад

У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

Новости Казани

21 час назад

В Казани запустили новый автобус-гармошка
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы