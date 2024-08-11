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Дугин выступил с предложением мобилизовать миллионы после атаки ВСУ на Курскую область

В условиях усиливающихся боевых действий в Курс...

proza.ru

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В условиях усиливающихся боевых действий в Курской области, Россия сталкивается с потенциальной необходимостью объявления новой волны мобилизации. Источники из Telegram-канала INSIDER-T утверждают, что власти могут начать раздачу повесток уже в августе, что является ответом на текущие военные потребности.

Основная часть российских вооруженных сил в настоящее время сконцентрирована на поддержании позиций в Донецкой и Луганской областях, а также на южном направлении фронта. Однако последние события в Курской области выявили острую нехватку личного состава, что способствует обострению ситуации.

В контексте общественного давления и требований к защите территории России, канал INSIDER-T предполагает, что условия для мобилизации воспринимаются как "оптимальные". Авторы канала считают, что в такой обстановке вероятность протестов со стороны граждан минимальна.

Известный философ Александр Дугин также высказался по поводу происходящего, подчеркивая, что Россия должна решительно ответить на вторжение. По его мнению, это должно произойти с масштабным военным ответом, который может включать мобилизацию "русскими миллионами" для продвижения далее на территорию Украины.

Позиция Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности России, также остается жесткой. Он настаивает на расширении текущих военных операций до "экстерриториального характера", что включает возможное продвижение в сторону Киева и других украинских городов. Медведев утверждает, что военные действия будут продолжаться до тех пор, пока это будет считаться выгодным для России.

На фоне этих заявлений и предполагаемой новой мобилизации, Министерство обороны России пока не предоставило официальных комментариев по этому вопросу. Ситуация остается напряженной, и, судя по всему, предстоящие недели могут стать решающими в развитии текущего конфликта.

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