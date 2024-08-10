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Дугин хотел бы мобилизовать миллионы после атаки ВСУ на Курскую область

В свете недавних событий в Курской области, поя...

fairysoft.ru

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В свете недавних событий в Курской области, появляются сообщения о потенциальной новой волне мобилизации в России. Информационный канал INSIDER-T предполагает, что в ближайшее время могут быть выпущены повестки, начиная с августа, в ответ на текущую военную напряжённость в регионе.

Согласно источнику, основной причиной для усиления мобилизационных усилий является дефицит военного персонала, особенно ощутимый на фоне продолжающихся операций в Донецкой и Луганской областях, а также на южных границах. Аналитики INSIDER-T считают, что настроения в обществе склоняются к поддержке таких мер, учитывая требования национальной безопасности, и предполагают, что масштабные протесты маловероятны.

В контексте этих обсуждений философ Александр Дугин выразил мнение, что Россия должна предпринять решительные шаги в ответ на вторжение. Он предложил масштабную мобилизацию как возможный ответ, подчеркнув необходимость активных действий в направлении Киева.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, обозначил перспективы расширения военных действий, утверждая, что операция должна выходить за рамки текущих территориальных пределов. Он настаивает на продвижении до таких городов, как Одесса и Харьков, и выражает уверенность, что действия будут продолжаться до достижения стратегических целей России.

В этот критический период Министерство обороны России ещё не прокомментировало слухи о мобилизации, однако напряженность в стране нарастает. Возможная мобилизация становится реальным сценарием в свете военных и политических разработок, требующих детального внимания и возможной подготовки со стороны государства и граждан.

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