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Дракон лишит вас удачи и достатка: стало известно какие 6 блюд точно нельзя ставить на праздничный стол

Дракон лишит вас удачи и достатка: стало известно какие 6 блюд точно нельзя ставить на праздничный стол

vkirove.ru

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Каждый россиянин желает, чтобы в новом году их поддерживала удача, а счастье было верным спутником, поэтому встречает его с размахом: красивые наряды, громкая музыка, радость, а также праздничные столы, которые в свою очередь могут либо задобрить покровителя наступающего 2024 года, либо, наоборот, разозлить. Стали известны продукты на новогоднем столе, которые могут сильно разозлить символ нового года, Зеленого Дракона, что впоследствии может стать причинами несчастий и страданий на протяжении всего года, в тоже время названы и те продукты, которые сильно обрадуют покровителя 2024.

Так, согласно рекомендациям, на каждом праздничном столе обязательно должны стоять блюда из мяса или рыбы приправленные специями, потому что Дракон предпочитает пикантную еду. Важно использовать свежие и качественные продукты питания, отдав предпочтение насыщенным вкусом морепродуктам. Чтобы в новом году вам сопутствовали здоровье и богатство, не забывайте про орехи, которые можно подавать как в салатах, так и отдельно.

Фрукты красного цвета на новогоднем столе принесут удачу и достаток в доме. Рис, который можно добавлять в салаты или подавать как гарнир, символизирует изобилие и богатство. Зеленые овощи олицетворяют развитие и рост.

Однако есть и те продукты, которые, наоборот, символизируют несчастья и неудачу, поэтому их лучше не ставить на праздничный новогодний стол, чтобы не разозлить покровителя 2024 года. Мясо, которое не следует готовить в новогоднюю ночь, это мясо курицы и кролика, так как кролик - символ прошлого года, а курица - слишком простое угощение для Зеленого дракона.

Также настоятельно рекомендуется не ставить на праздничный стол грибы, так как они символизируют проблемы и заботы. Вместе с тем нужно как можно меньше использовать лук для приготовления блюд, в противном случае не избежать ссор и расставаний в отношениях. Также не ставьте на стол копченую и вареную колбасы, консервы и блюда, которые готовятся с такими ингредиентами как вино и пиво.

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