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Дождались: в Социальном фонде России сделали долгожданное заявление о 13 пенсии для всех пенсионеров в январе

Дождались: в Социальном фонде России сделали долгожданное заявление о 13 пенсии для всех пенсионеров в январе

globalsib.com

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Ранее сообщалось, что Правительство Российской Федерации рассматривает нововведение, которое заключается в выплате дополнительной 13-ой пенсии всем пожилым гражданам страны. СФР расставил все точки и заявил, будет ли выплата или нет, передает progorod59.

В декабре 2023 года российские пенсионеры получили сразу две пенсии, и многие подумали, что вторая выплата является подарочной, однако Социальный фонд России разъяснил, что вторая пенсия, поступившая пожилым гражданам в прошлом месяце, это пенсия за текущий январь. И те, кому деньги пришли в декабре, в текущем месяце выплаты не получат.

Следующая пенсия будет в феврале как стандартная страховая выплата по возрасту.

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