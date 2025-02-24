Долой обычный ламинат — есть вариант получше: недорогой «вечный» пол — крепче любого паркета и линолеума
polvdome.ru
Ламинат давно стал популярным выбором для напольного покрытия, но у него есть серьезные недостатки: он боится влаги, быстро изнашивается и требует бережного ухода. Многие задумываются, чем его заменить, чтобы пол служил десятилетиями, не теряя внешнего вида.
Ответ найден! Современные технологии предлагают новое, бюджетное и практически вечное покрытие, которое по прочности превосходит даже паркет.
Что это за покрытие и почему оно лучше ламината?
Речь идет о кварц-виниловой плитке (SPC-ламинате) – инновационном материале, который сочетает прочность камня и гибкость ПВХ. По сравнению с классическим ламинатом и линолеумом, этот пол:
- Не боится воды – подходит даже для кухни и ванной.
- Прочный и устойчив к ударам – не царапается, выдерживает высокие нагрузки.
- Легко укладывается – монтируется по принципу ламината, без клея и сложных инструментов.
- Не боится перепадов температуры – идеален для теплого пола и нестабильного климата.
- Служит 25+ лет без потери внешнего вида.
Почему кварц-винил – достойная альтернатива?
- Ламинат – боится воды, быстро стирается, не выдерживает падения тяжелых предметов.
- Линолеум – мягкий, легко рвется, не всегда выглядит эстетично.
- Паркет – дорогой, требует сложного ухода, боится влаги.
А вот кварц-виниловая плитка:
- Выглядит как натуральное дерево или камень.
- Не коробится и не деформируется от влаги.
- Легко моется, устойчива к пятнам и царапинам.
Как выбрать идеальное покрытие?
- SPC-плитка (каменнополимерная) – самый прочный вариант, подходит для кухни, прихожей, ванной.
- LVT-плитка (виниловая) – мягче, приятнее на ощупь, идеальна для спальни и детской.
- Клеевая плитка – отлично ложится на старый пол, не требует подложки.
- Замковая плитка – монтируется как ламинат, можно уложить самостоятельно.
Ламинат уходит в прошлое – кварц-винил выигрывает по всем параметрам! Если хотите надежный, водостойкий, долговечный пол, который не боится царапин и выглядит стильно, выбирайте SPC-ламинат. Это доступное и качественное решение для тех, кто ценит практичность, комфорт и долговечность!
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