Долой обычный ламинат — есть вариант получше: недорогой «вечный» пол — крепче любого паркета и линолеума

Ламинат давно стал популярным выбором для напольного покрытия, но у него есть серьезные недостатки: он боится влаги, быстро изнашивается и требует бережного ухода. Многие задумываются, чем его заменить, чтобы пол служил десятилетиями, не теряя внешнего вида.

Ответ найден! Современные технологии предлагают новое, бюджетное и практически вечное покрытие, которое по прочности превосходит даже паркет.

Что это за покрытие и почему оно лучше ламината?

Речь идет о кварц-виниловой плитке (SPC-ламинате) – инновационном материале, который сочетает прочность камня и гибкость ПВХ. По сравнению с классическим ламинатом и линолеумом, этот пол:

Не боится воды – подходит даже для кухни и ванной.

Прочный и устойчив к ударам – не царапается, выдерживает высокие нагрузки.

Легко укладывается – монтируется по принципу ламината, без клея и сложных инструментов.

Не боится перепадов температуры – идеален для теплого пола и нестабильного климата.

Служит 25+ лет без потери внешнего вида.

Почему кварц-винил – достойная альтернатива?

Ламинат – боится воды, быстро стирается, не выдерживает падения тяжелых предметов.

Линолеум – мягкий, легко рвется, не всегда выглядит эстетично.

Паркет – дорогой, требует сложного ухода, боится влаги.

А вот кварц-виниловая плитка:

Выглядит как натуральное дерево или камень.

Не коробится и не деформируется от влаги.

Легко моется, устойчива к пятнам и царапинам.

Как выбрать идеальное покрытие?

SPC-плитка (каменнополимерная) – самый прочный вариант, подходит для кухни, прихожей, ванной.

LVT-плитка (виниловая) – мягче, приятнее на ощупь, идеальна для спальни и детской.

Клеевая плитка – отлично ложится на старый пол, не требует подложки.

Замковая плитка – монтируется как ламинат, можно уложить самостоятельно.

Ламинат уходит в прошлое – кварц-винил выигрывает по всем параметрам! Если хотите надежный, водостойкий, долговечный пол, который не боится царапин и выглядит стильно, выбирайте SPC-ламинат. Это доступное и качественное решение для тех, кто ценит практичность, комфорт и долговечность!

