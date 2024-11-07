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Доктор Лобанов из сериала «Интерны» признался: «Я не горжусь ролями»

Когда у актера спросили, какие сериалы ему нрав...

riakursk.ru/Википедия

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Актер Александр Ильин сообщил, что роль врача Лобанова в сериале «Интерны» изменила его отношение к созданию фильмов. Ранее он не хотел строить карьеру в кино, однако в ходе съемок в больнице ему понравилось быть в кадре.

Сейчас мужчина старается с осторожностью подходить к выбору новых ролек. К примеру, не так давно Александр снялся с Кариной Разумовской и Анной Михалковой в многосерийном фильме «Трасса».

Ильин рассказал, что он не гордится своими ролями, а радуется ими, а именно их числу. Мужчина отметил, что главное, на его взгляд в работе, - разнообразие.

Когда у актера спросили, какие сериалы ему нравятся, то сперва он затруднился ответить. Однако он все же сказал, что возможно это сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», пишет 7Дней.

Известно, что Александр родился в ноябре 1983 года в Москве.

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