До чего же это вкусно: 2 яйца, стакан кефира и мука. Такой пирог в магазине не купить — необычный хачапури

Любите хачапури, но не всегда есть время готовить сложное тесто? Этот рецепт для вас! Из всего трех базовых ингредиентов — яиц, кефира и муки — можно приготовить невероятно вкусный и простой хачапури.

Получается мягкий, ароматный, с нежной текстурой пирог, который точно не купишь в магазине. Такой домашний хачапури подойдет к завтраку или ужину и станет любимым блюдом для всей семьи.

Ингредиенты для «ленивого» хачапури

Для приготовления вам понадобятся:

2 яйца

1 стакан кефира (любой жирности, можно даже взять слегка подкисший, чтобы тесто стало более воздушным)

1,5 стакана муки (сорт и тип на ваш выбор)

100–150 г сыра (например, сулугуни или адыгейский, для классического вкуса, или любой другой на ваш вкус)

1⁄2 ч. л. соли

1⁄4 ч. л. соды или разрыхлителя

Пошаговый рецепт

Подготовьте тесто. В большой миске смешайте яйца с кефиром до однородности. Затем добавьте соль и соду (или разрыхлитель), хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте муку. Вводите муку порциями, чтобы избежать комочков. Консистенция теста должна получиться густой, но текучей. Добавьте сыр. Натрите сыр на крупной терке и вмешайте его в тесто. Если хотите, чтобы сыр лучше расплавился, можете нарезать его мелкими кусочками. Выпекайте пирог. Заранее разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите тесто в смазанную маслом форму и разровняйте поверхность. Выпекайте примерно 25–30 минут, пока пирог не станет золотистым.

Советы по приготовлению

Добавьте зелень: свежий укроп или петрушка идеально сочетаются с сыром.

С экспериментами в начинке: к основному рецепту можно добавить немного измельченного чеснока для пикантности или даже кусочки бекона.

Альтернативы сыру: если вы хотите попробовать другой вкус, замените сулугуни на моцареллу или твердый сыр, как чеддер.

Почему этот хачапури не купишь в магазине

Домашний пирог, приготовленный с заботой, не сравнить с магазинной выпечкой. В отличие от продуктов массового производства, такой хачапури наполнен нежным вкусом и свежими ингредиентами. Плюс, он получается невероятно ароматным и мягким — именно такие хачапури особенно любимы в домашней кухне.

Если вы хотите удивить семью или просто побаловать себя чем-то вкусным и простым, этот рецепт необычного хачапури из яиц, кефира и муки — идеальный выбор.