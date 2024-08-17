До +30 градусов: синоптики предупредили о наступлении адовой жары. Она ударит со дня на день

На этой неделе жители Москвы могут ожидать переменчивую погоду, которая принесет как прохладные осенние дни, так и неожиданное потепление. В большинстве дней столичный регион будет окутан дождями и сильными ветрами, однако на короткое время выглянет солнце.

Детальный прогноз на неделю

С начала недели, с 12 по 14 августа, погода в Москве будет довольно ненастной. Горожан ожидает серия дождливых дней с активными северными ветрами. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +13 до +22 градусов, что явно напомнит о приближении осени.

Изменение настроения природы произойдет в четверг, 15 августа, когда москвичи увидят редкий солнечный день этой недели. Этот день станет кратковременным перерывом от осадков и пасмурной погоды, предоставив возможность насладиться ясным небом и свежим воздухом.

Однако уже в пятницу, 19 августа, дожди вернутся с новой силой, и, как прогнозируют метеорологи, осадки будут интенсивными и продолжительными. Этот день может стать одним из самых дождливых в месяце.

Теплые выходные

К выходным погода начнет радовать теплом. Температура поднимется до +28 градусов, что будет восприниматься как приятное потепление после прохладных дней. Изменение направления ветра с северного на западное принесет теплые порывы, обещающие приятные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Предварительный прогноз на следующую неделю

Следующая неделя может удивить жителей Москвы резким повышением температуры до +33 градусов. Такое значительное потепление станет отличной возможностью для тех, кто планирует провести время на природе или заняться летними видами спорта.

Заключение

Несмотря на капризы погоды, москвичам стоит запастись зонтиками и теплой одеждой на первую половину недели, а также не забыть про солнцезащитный крем и головные уборы на выходные. Погода в столице остается непредсказуемой, но каждый сможет найти занятие по душе, несмотря на капризы природы.