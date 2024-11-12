Директор Серова оправдался за внешний вид певца на концерте в ДК

Руководитель народного артиста Российской Федерации и певца Александра Серова Александр Федорков в пояснил Пятому каналу, по какой именно причине мужчина вышел на сцену в спорткостюме в Доме культуры «Родник» в мкр-не Железнодорожный.

Как сказал специалист, Серову стало нехорошо и он просто попросил у своих зрителей разрешения спеть в необычном образе.

Федорков рассказал, что артист извинился перед людьми, так как у него была температура и ему было плохо. Если бы он надел строгий костюм, то заболел бы еще сильнее, потому что на сцене дуло. По этой причине он спросил позволения у своих поклонников на выход в простом костюме и ему дали разрешение.

Пользователи соцсетей увидели необычный внешний вид Серова и сообщили, что он странно себя вёл и часто кашлял.

Александр Серов появился на свет 24 марта 1954 года.