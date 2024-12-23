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Девочки интересуют? Сотрудник ростовского СИЗО за деньги скрашивал досуг осуждённым

Детали скандала в ростовском СИЗО-1, где сотруд...

dzen.ru

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В ростовском СИЗО-1 разразился скандал, который мог бы стать сюжетом криминального фильма. 29-летний Александр С., сотрудник изолятора, был задержан за незаконную деятельность, включая организацию встреч между заключенными разных полов и продажу запрещенных предметов.

Денежные связи в темных углах тюрем

Александр регулярно водил женщин из женского блока в мужские камеры, получая за каждую такую «услугу» около 100 тысяч рублей. Эти встречи устраивались для Артура Г., заключенного, отбывающего наказание за разбой и вымогательство, который имел большое влияние в учреждении и считался «смотрящим». Александр также занимался нелегальной продажей мобильных телефонов и SIM-карт внутри СИЗО, делясь доходом с Артуром.

Как дело раскрыли

На подозрительную деятельность Александра обратили внимание после летних проверок, связанных с инцидентом по захвату заложников в изоляторе. В ходе расследования выяснилось, что заключенные могли свободно приобретать запрещенные предметы, такие как ножи, телефоны и SIM-карты, что указывало на системные нарушения в работе учреждения.

Предполагается, что информация о деятельности Александра была передана следствию его коллегами, которые также оказались под домашним арестом после инцидента.

Текущая ситуация

После ареста Александра начался сбор средств на адвоката, в то время как Артур Г. был переведен в другую тюрьму в Новочеркасске. Следователи тщательно изучают все аспекты дела, чтобы определить полный объем незаконной деятельности и причастных к ней лиц.

Выводы и последствия

Этот случай подчеркивает серьезные проблемы в системе управления тюремными учреждениями и необходимость усиления контроля и безопасности. Он также вызывает вопросы о моральных и этических аспектах работы сотрудников исправительных учреждений и потребности в их дополнительном обучении и проверке, сообщает life.ru.

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