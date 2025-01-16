Девальвация и инфляция набирают обороты в 2025: гражданам РФ рекомендуют начинать спасать свои сбережения - советы экспертов

В 2025 году финансовый ландшафт России претерпевает значительные изменения, подталкивая экспертов к разработке инновационных подходов к управлению сбережениями в условиях экономической нестабильности.

Эта новая реальность, характеризующаяся высокими процентными ставками и возможной девальвацией рубля, требует от инвесторов пересмотра традиционных инвестиционных стратегий.

Реализация потенциала депозитов и облигаций

Современная доходность по вкладам в российских банках может достигать до 22% годовых, значительно опережая инфляцию. Эксперты, однако, предостерегают от излишней зависимости от таких ставок, предлагая взглянуть на более устойчивые долгосрочные инвестиционные возможности.

Стратегический интерес к рублевым облигациям

Софья Донец, экономист из «Т-Инвестиции», акцентирует внимание на рублевых облигациях как на ключевом инструменте 2025 года. Она рекомендует инвестирование в среднесрочные облигации для фиксации высокой доходности на продолжительный срок, особенно в преддверии ожидаемого снижения процентных ставок.

Альтернативные краткосрочные инвестиции

Краткосрочные инвестиционные возможности, такие как флоатеры и фонды денежного рынка, привлекают внимание своей способностью к адаптации к изменениям ключевой ставки Банка России, предлагая гибкие условия для инвесторов, желающих максимизировать свои короткосрочные вложения.

Акционерный рынок: Поле для аудациозных

Не смотря на волатильность, профессор Олег Шибанов с Российской экономической школы подчеркивает потенциал роста на российском акционерном рынке. Он настоятельно советует обратить внимание на акции крупных экспортеров как способ защиты от валютных рисков.

Низкорисковые инвестиции для осторожных

Для инвесторов, предпочитающих консервативные стратегии, доступны замещающие облигации и золото, хотя последнее требует осторожного подхода из-за своей высокой волатильности.

2025 год ставит перед российскими инвесторами как вызовы, так и возможности. С учетом текущих экономических тенденций, крайне важно выбирать стратегии, которые не только защитят, но и увеличат капитал в долгосрочной перспективе.