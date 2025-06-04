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Дешевле быть не может: чесночные стрелки, немного майонеза – и есть чем сытно встретить голодного человека

Эта простая и недорогая паста из чесночных стре...

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Эта простая и недорогая паста из чесночных стрелок станет настоящей находкой на кухне. Её не нужно обжаривать или стерилизовать — всё готовится очень быстро, а хранится в холодильнике до недели.

Такая паста отлично подходит к мясу, рыбе, гарнирам, первым блюдам или просто на хлеб — сытно и пикантно!

Как приготовить пасту из чесночных стрелок:

  1. Возьмите 450 г молодых чесночных стрелок, тщательно промойте их под холодной водой. Удалите жёсткие части — ломайте там, где стебель сгибается, а не ломается. Важно собирать стрелки до цветения, пока они мягкие, чтобы паста была нежной и не волокнистой.
  2. Нарежьте стрелки кусочками по 3–4 см и измельчите в мясорубке или кухонном комбайне до пастообразного состояния. Не стоит делать пюре — лучше сохранить небольшие кусочки для яркого вкуса.
  3. Добавьте 2 столовые ложки майонеза, посолите и поперчите по вкусу. Для остроты перца не жалейте — если любите пикантное. Майонез можно взять любой, но домашний придаст блюду мягкость и насыщенность.
  4. Перемешайте всё тщательно и переложите пасту в чистые банки с крышками. Храните в холодильнике, употребляйте сразу или дайте настояться для более глубокого вкуса.

Паста хранится 5–7 дней при условии хранения в холоде.

С чем подавать?

Паста отлично идёт как закуска на хлебе, соус к мясу, рыбе или гарнирам, особенно хорошо сочетается с картошкой. Даже простой ужин с ней становится особенным.

Ингредиенты:

  • Чесночные стрелки — 450 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

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