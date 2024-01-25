Деньги снимут со всех: владельцев карты «Мир» ждет неожиданный сюрприз

Владельцам карт платежной системы «Мир» объявили о неожиданных изменениях в процессе оплаты, как сообщает PRIMPRESS.

Эксперт в области финансов предупредил, что в ближайшем будущем каскад покупок с таких карт будет подвергнут изменениям. Если ранее средства снимались немедленно, то впредь это будет осуществляться с задержкой – через несколько часов или даже дней.

Специалист разъяснил, что задержка списания может оказаться удобной в случае технических сбоев в работе терминалов, когда информация сохраняется и передается в банк после восстановления связи. Этот механизм отложенной оплаты уже используется в некоторых случаях, например, при оплате проезда в общественном транспорте, где уведомление о списании денег может поступить с некоторой задержкой.

Вплоть до весны эти изменения будут затрагивать различные сферы трат – от ежедневных покупок в магазинах до аренды автомобилей и бронирования отелей. Тем не менее, такие изменения могут создать трудности в отслеживании финансов, поскольку платежи станут менее предсказуемыми, и средства могут быть списаны в момент, когда это окажется наименее удобным.