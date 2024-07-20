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Демобилизуют 150 тысяч бойцов к осени: СМИ пишут о возможном обновлении в зоне СВО

Министерство обороны России прорабатывает планы на осенний период 2024 года, которые включают ротацию войск, а также мобилизацию и демобилизацию

informing.ru

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По информации источников в телеграм-канале Win/Win, Министерство обороны России прорабатывает планы на осенний период 2024 года, которые включают ротацию войск, а также мобилизацию и демобилизацию. Согласно предварительным данным, возможен отпуск для до 200 тысяч бойцов и перевод в запас ещё 150 тысяч. Официальные подробности мобилизационного плана обещают огласить вскоре, отмечает news.ru.

В то же время, другой телеграм-канал «ТРОЙКА» связывает вероятность новой волны мобилизации с действиями НАТО, предполагая, что давление со стороны альянса может усилить потребность в укреплении военного потенциала России. Канал подчеркивает, что стране могут потребоваться дополнительные ресурсы для усиления ближнего боя и повышения эффективности военных операций.

Эти заявления вызывают активные обсуждения и споры среди аналитиков и общественности. Политолог Роман Алехин критикует распространение непроверенной информации, предостерегая граждан от веры в неконтролируемые источники. Алехин предупреждает, что подобные «вбросы» могут создавать ненужную панику и дезинформацию, особенно в вопросах национальной безопасности.


Он также выразил мнение, что несмотря на стабилизацию на фронтах, масштабная демобилизация в текущей ситуации маловероятна. По его мнению, необходима более глубокая реформа командного состава и подготовка войск, прежде чем принимать решение о новой мобилизации или демобилизации.

Подводя итог, Алехин призывает к рациональному подходу к военной политике и критическому отношению к информации, поступающей из неофициальных источников. Он подчеркивает важность поддержки военных и умной помощи на фронте, призывая благотворительные организации к более осмысленной деятельности.

Таким образом, ситуация вокруг возможной новой волны мобилизации остаётся напряжённой и многогранной, требуя внимательного анализа и ответственных решений на государственном уровне.

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