Действительно ли существует судьба? Ответ в мудром выводе психолога Карла Юнга

Многие из нас, сталкиваясь с трудностями, произносят: «Наверное, не судьба». А в момент серьёзных решений мы часто размышляем, играет ли судьба ключевую роль в происходящем. Так есть ли она на самом деле — эта судьба?

Что такое судьба и может ли она влиять на нашу жизнь?

Человек планирует, стремится к целям, прилагает усилия, но иногда всё идёт не по плану. Это заставляет задуматься: возможно, определённые события просто «не прописаны» нам свыше?

Например, женщина много лет пытается построить отношения, но снова и снова сталкивается с неудачами. Один партнёр исчезает, другой не ладит с её семьёй, третий не готов к серьёзным шагам. Возникает ощущение, что замужество просто не входит в её жизненный сценарий.

Или мужчина, стремящийся к финансовому успеху: он обучается, расширяет навыки, но не может найти достойную работу. В это время его бывший одноклассник, не имеющий образования, успешно управляет бизнесом. И тогда возникает ощущение, что не всё зависит от усилий.

Люди, которые не верят в судьбу

Прагматичные и целеустремлённые личности склонны считать, что всё в их руках. Они верят в силу выбора, стараются брать ответственность за успехи и провалы. Такие люди редко приписывают неудачи «знакам судьбы» — они действуют, а не ждут.

Так кто же прав?

Споры о существовании судьбы не утихают. Чаще всего к этой теме возвращаются тогда, когда результат не соответствует ожиданиям. Но границу между «случайностью» и «предназначением» провести трудно — слишком тонкие материи скрываются за понятием судьбы.

Возможно, человек действительно может управлять своей жизнью: от здоровья до карьеры. А судьба — это лишь фон, на котором мы делаем выбор. Считается, что изменить её невозможно, но и знать её точно мы не можем.

Подсознание как источник «судьбы»

Карл Юнг, один из крупнейших психологов XX века, предложил нестандартную интерпретацию. Он считал, что судьба — это действия, продиктованные бессознательным. То, что человек не осознаёт, он часто приписывает внешним силам.

Например:

Мы повторяем ошибочные модели поведения, не осознавая этого;

Сталкиваемся с событиями, которые кажутся случайными, но закономерны;

Воспринимаем непонятное как предначертанное.

Юнг утверждал: многое из того, что кажется судьбой, — результат влияния подсознания, которое формирует выборы и притягивает определённые сценарии в нашу жизнь.