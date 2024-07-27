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«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и астролог предрекли, когда ждать конца конфликта

Оксана Гордиенко и Алексей Волос, специалисты в...

flectone.ru

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Оксана Гордиенко и Алексей Волос, специалисты в области предсказаний и шаманизма, озвучили свои прогнозы относительно будущего России и Украины. Их мнения предоставляют интересные взгляды на возможные мирные решения текущих кризисов.

По словам Гордиенко, Россия избежит широкомасштабных военных конфликтов, однако столкнется с риском террористических актов в скором времени. Она выразила уверенность, что Специальная военная операция на Украине завершится к концу 2024 года, при этом первые положительные изменения начнутся уже в октябре текущего года. Гордиенко также предполагает, что американская поддержка Украины вооружениями способствует подписанию мирных соглашений к концу этого года.

Волос, в свою очередь, предсказывает, что активные действия на Украине прекратятся в начале осени 2024 года, что приведет к мирному урегулированию конфликта на условиях, которые окажутся выгодными для России. Он также отметил, что благодаря вмешательству людей с экстраординарными способностями, предотвращение крупных террористических угроз в России станет возможным.

Эти видения обещают разные подходы к разрешению напряженности в регионе, оба подчеркивают важность поиска путей к миру.

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