Дадут до 70 тысяч рублей в декабре: пенсионеров обрадовали неожиданной выплатой

Российским пенсионерам сообщили, что они могут получить государственную выплату от государства вне зависимости от статуса и финансового положения. Сумма такой выплаты может быть равна 70 тысячам рублей, пишет PRIMPRESS.

Государственный подарок в виде денег пожилые граждане нашей страны могут получить за долгую супружескую жизнь, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Для получения данной выплаты должны быть соблюдены некоторые требования, среди которых официально заключенный брак, продолжение которого не прерывалось ни разу. Вместе с тем такая выплата предусмотрена только на брачный юбилей, а именно, к 50, 55, 60, 65 и 70-летию совместной жизни.

Размер единоразовой подарочной выплаты зависит от региона проживания супружеской пары, например, в Москве за долгий брак предусмотрено от 25 до 37 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге от 50 до 70 тысяч.

В таких субъектах как Республика Татарстан и Владимирской, Самарской и Белгородской областях в среднем за долгий брак выплачивается по 10 тысяч рублей.