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Дадут до 70 тысяч рублей в декабре: пенсионеров обрадовали неожиданным подарком

Дадут до 70 тысяч рублей в декабре: пенсионеров обрадовали неожиданным подарком

Sputnik / Александр Кряжев

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Стало известно, что все российские пенсионеры вне зависимости от трудового статуса и денежного положения имеют право получить государственную выплату, но при соответствии с несколькими требованиями, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно словам пенсионного эксперта, государство может выплатить до 70 000 рублей пожилым супружеским парам, которые долго время прожили в браке. При этом уточняется, что брак должен быть официальным, а также ни разу не прерван за все время совместного проживания.

Финансовый подарок от государства предусмотрен за 50, 55, 60, 65 и 70 лет, прожитых в официальном браке. Сумма выплаты зависит от региона проживания, самая большая из которых равна 70 00 руб. за 70 лет брака в городе Санкт-Петербург.

Желающим получить данную выплату нужно обращаться в отделения МФЦ.

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