Дачников призывают вырубить всю малину под корень и сжечь её

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Среди садоводов и любителей ягод растет интерес...

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Среди садоводов и любителей ягод растет интерес к ремонтантным сортам малины. Эти сорта привлекают внимание возможностью давать урожай с позднего лета до первых холодов, а также размером ягод, который в полтора-два раза превышает стандартные размеры.

Ключевые аспекты ухода за ремонтантной малиной

  1. Цикл развития побегов: Ремонтантная малина уникальна тем, что плодоносит на побегах, выросших в текущем году, в отличие от традиционных сортов, плоды которых созревают на ветвях прошлогоднего роста. Это значит, что каждый год вы можете ожидать урожай с новых побегов.

  2. Обрезка побегов: После окончания сезона плодоношения все стебли куста следует обрезать до основания, что стимулирует рост новых здоровых побегов для следующего сезона. Обрезанные ветви желательно уничтожить, чтобы предотвратить распространение вредителей и болезней.

  3. Регулирование загущенности куста: Весной, когда начинают расти новые побеги, важно следить за тем, чтобы малинник не стал слишком густым. Удаление лишней поросли поможет обеспечить достаточное питание для каждого побега и способствует лучшему созреванию ягод.

Преимущества ремонтантной малины

Одно из значительных преимуществ этого сорта — устойчивость ягод к малинному жуку. Вредители обычно уходят в спячку к началу завязывания плодов, что позволяет получить урожай без повреждений. Это снижает необходимость в химической обработке и делает ягоды более здоровыми для потребления.

Заключение

Ремонтантная малина — это отличный выбор для тех, кто хочет увеличить и продлить урожай в своем саду. Простота ухода, вкупе с высоким качеством и размером плодов, делает ее одним из предпочтительных вариантов для современных садоводов. Соблюдение несложных правил ухода обеспечит обильное плодоношение и сделает процесс выращивания малины не только продуктивным, но и приятным.

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