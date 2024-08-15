Дачников призывают вырезать малину под корень и сжигать её

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В последние годы ремонтантная малина завоевывае...

dia-logika.ru

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В последние годы ремонтантная малина завоевывает сердца садоводов благодаря своим уникальным характеристикам и удивительной урожайности. Этот вид малины отличается от традиционных сортов тем, что позволяет собирать плоды прямо до начала зимних заморозков, и при этом размер ягод может быть в полтора-два раза больше обычных.

Основные особенности и преимущества ремонтантной малины

Одной из главных особенностей ремонтантной малины является её способность плодоносить на побегах текущего года, что значительно упрощает уход и повышает продуктивность. В отличие от стандартных сортов, которые завязывают плоды на ветках прошлого сезона, ремонтантные сорта дают урожай на новых побегах, которые отрастают каждую весну.

Уход за ремонтантной малиной

  1. Обрезка побегов: В конце вегетационного периода следует полностью обрезать все побеги до основания. Это не только способствует росту новых, более крепких и продуктивных веток, но и предотвращает развитие болезней и вредителей.

  2. Регуляция роста: Важно регулировать количество побегов, удаляя излишнюю поросль в течение лета. Это поможет предотвратить избыточное загущение кустов и обеспечит лучшее питание для формирующихся ягод.

  3. Защита от насекомых: Ремонтантная малина менее подвержена атакам малинного жука благодаря поздней завязи плодов, что снижает вероятность повреждения ягод.

Почему ремонтантная малина выгодна для садовода

Продолжительный период плодоношения делает ремонтантную малину особенно привлекательной для тех, кто стремится продлить сезон свежих ягод. Возможность получать два урожая в год — летом и осенью — добавляет ещё один плюс в копилку преимуществ этого сорта. Крупные, сочные ягоды не только вкусны, но и отлично подходят для заморозки, консервации и приготовления десертов.

Таким образом, ремонтантная малина представляет собой идеальный выбор для садоводов, которые хотят максимизировать свои усилия и получить обильный урожай вкусных и полезных ягод без лишних затрат труда и времени. Следуя простым правилам ухода, можно добиться отличных результатов и насладиться плодами своего труда в полной мере.

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