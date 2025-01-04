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· 16+ · Алина Алмакаева

Чтобы котлеты таяли во рту: теперь готовлю только так

Многие кулинары желают создать котлеты, которые...

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Многие кулинары желают создать котлеты, которые будут не только аппетитными, но и невероятно сочными. Моя бабушка раскрыла мне секрет, благодаря которому её котлеты становятся особенно мягкими и буквально распадаются во рту. Главный секрет заключается в добавлении тёртого сыра в мясной фарш.

Ингредиенты:

Мясной фарш (смешанная свинина и говядина) — 1 кг

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Белый хлеб — 150 г

Молоко — 150 мл

Майонез — 2 ст. ложки

Твёрдый сыр — 150–200 г

Свежая зелень (петрушка, укроп) — 1–2 ст. ложки

Сладкая паприка — 1 ч. ложка

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Мука — 3 ст. ложки (для обваливаения)

Приготовление:

Для начала замочите хлеб в молоке на 10 минут. Затем в блендере измельчите лук и чеснок, добавьте размоченный хлеб, перемешайте до однородности. В большой миске смешайте мясной фарш с полученной смесью, добавьте зелень, майонез, специи и тёртый сыр, тщательно перемешайте.

Сформируйте котлеты и обваляйте их в муке. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты до золотистой корочки. При желании можно добавить немного воды и накрыть крышкой для дополнительной сочности.

Полезные советы:

Выбирая сыр, отдавайте предпочтение качественным сортам с насыщенным вкусом, таким как чеддер или пармезан. Чтобы увеличить сочность, можно добавить тёртый сырой картофель или сливочное масло. Если вам не нравится майонез, его можно заменить сметаной или йогуртом для лёгкой кислинки. Подавайте котлеты с картофельным пюре или свежими салатами для гармоничного обеда. Следуя этому рецепту, вы получите котлеты, которые будут радовать вас и ваших близких своим восхитительным вкусом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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