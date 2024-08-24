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Чтобы котлеты таяли во рту, бабуля научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так

Манная крупа — это не просто загуститель или на...

food.inmyroom.ru

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Кулинарные секреты, передающиеся из поколения в поколение, часто становятся залогом самых вкусных блюд на нашем столе. Одним из таких рецептов, достойных особого внимания, являются домашние котлеты, которые «тают во рту». Секрет этой нежности кроется в неожиданном, но доступном каждому ингредиенте — манной крупе.

Секретная добавка, меняющая все

Многие гурманы знают, что именно правильно подобранный состав фарша делает котлеты особенно мягкими и сочными. Однако не все знают, что обычная манная крупа может стать тем самым "волшебным" компонентом. Добавляя манку в фарш, вы не только обогащаете его полезными углеводами, но и дарите котлетам удивительную мягкость и нежность.

Как это работает?

Манная крупа — это не просто загуститель или наполнитель для фарша. Когда манка смешивается с мясом и жидкостью (как правило, это молоко или вода), она начинает впитывать в себя влагу, разбухать и делает фарш более объемным и воздушным. Под воздействием тепла при жарке крупа становится практически незаметной, но при этом способствует равномерному распределению жидкости внутри котлеты, что и делает ее столь нежной.

Рецепт бабушкиных котлет

Вот как можно приготовить котлеты по-домашнему, которые будут таять во рту:

  1. Ингредиенты:

    • 500 г мясного фарша (свинина, говядина или смешанный)
    • 1 большой лук, мелко нарезанный
    • 50 г манной крупы
    • 100 мл молока
    • 1 яйцо
    • Соль, перец по вкусу
    • Масло для жарки

  2. Приготовление:

    • В миске смешайте фарш, мелко нарезанный лук, манную крупу, молоко и яйцо.
    • Тщательно перемешайте ингредиенты до однородности.
    • Добавьте соль и перец по вкусу.
    • Сформируйте из фарша котлеты.
    • На среднем огне разогрейте сковороду с маслом.
    • Жарьте до золотой корочки.

Эти котлеты идеально сочетаются как с легкими овощными салатами, так и с более сытными гарнирами, например, с пюре или картофелем фри. Опробовав этот рецепт, вы убедитесь, что манная крупа действительно способна творить чудеса, делая обычные блюда особенными.

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