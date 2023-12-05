Что-то кончится, а что-то начнется: прогноз карт таро на грядущую неделю

Каждый человек хотя бы раз в жизни хотел заглянуть в свое будущее и узнать, как сложится его жизнь в ближайшие дни, и что следует сделать, чтобы ее улучшить, а чего избегать. Карты таро обладают силой, которая может как раз таки приоткрыть дверь и увидеть, что человека ждет дальше.

Таролог Зинаида Зданюк поделилась с россиянами прогнозом на ближайшую неделю, выделив главенствующую карту в эти дни, которая называется «Восьмерка чаш», сообщает klops.ru.

Что же означает аркан «Восьмерка чаш», который характеризует всю неделю в целом?

Данная карта говорит о том, что в этот период людям необходимо отправиться на поиски душевного умиротворения, отложив все повседневные и материальные заботы. Текущая неделя является очень благоприятным периодом, для того чтобы принять все пережитые потери, обиды и огорчения и отпустить их, в противном случае силы для дальнейшей жизни будут угасать раз за разом.

Согласно прогнозу таролога, на этой неделе также следует отказаться от всего, что мучает и приносит негативные эмоции. Это могут быть изжившие себя отношения, надоевшая работа, вредные привычки, которые усложняют жизнь. «Восьмерка чаш» не подразумевает изменений внешних, на этой неделе важнее всего - ваше эмоциональное состояние.

В любви же аркан, к сожалению, предвещает холод. Отношения в парах станут заметно хуже, а партнерам вследствие этого захочется новых ярких ощущений. Таролог объясняет, что это может означать, что в отношениях начался новый период, пройдя который с достоинством партнеры полюбят друг друга еще сильнее, а может означать, что людям, действительно, пора расстаться, чтобы не портить друг другу будущее.