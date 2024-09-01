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Что изменится для россиян в сентябре 2024 года

Сентябрь принесет ряд значительных изменений в ...

bnkomi.ru

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Сентябрь принесет ряд значительных изменений в законодательство России, затрагивающих образование, транспорт и многие другие аспекты жизни граждан. В частности, введение новых учебных предметов в школах, изменения в правилах использования гаджетов в образовательных учреждениях, а также новые меры безопасности на дорогах.

Обновления в школьной программе и использование технологий

С началом нового учебного года школьники больше не смогут использовать мобильные телефоны во время уроков, за исключением чрезвычайных ситуаций. Также в учебный план будут введены новые предметы, включая «Основы безопасности и защиты Родины», который заменит уроки ОБЖ. Этот предмет будет включать элементы начальной военной подготовки и первой помощи. Дополнительно, вернутся обязательные уроки труда для младших классов и появится курс «Семьеведение» для старшеклассников.

Страхование и безопасность на дорогах

В области транспорта, с сентября все такси должны будут обеспечивать страховку пассажиров от ДТП, с максимальной выплатой до 2 млн рублей в случае ущерба здоровью или жизни пассажира. Также вступят в силу единые правила для установки систем фотовидеофиксации нарушений ПДД, что включает новые локации и расстояния между камерами.

Здравоохранение и другие обновления

В здравоохранении изменится состав автомобильных аптечек, которые теперь будут включать изотермическое одеяло и загубник для реанимации, при этом сохранится возможность использовать старые аптечки до истечения их срока годности.

Кроме того, образовательные учреждения всех уровней теперь обязаны вывешивать российский флаг на своих зданиях.

Изменения в услугах связи и недвижимости

В сфере услуг связи операторы больше не смогут менять тарифные планы без согласия клиентов, хотя сохраняется право на изменение абонентской платы. Также нововведение позволит продавать ипотечное жилье без предварительного согласия банка.

Трудовые права

В трудовом законодательстве появится новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу, который будет включать все компенсационные и стимулирующие выплаты, не ограничиваясь базовой тарифной ставкой или окладом.

Эти изменения направлены на повышение безопасности, улучшение качества образования и укрепление прав потребителей и работников, отражая стремление к социальному развитию и защите интересов граждан, сообщает vedomosti.ru.

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