"ЧП, природные катаклизмы, войны": верховный шаман России дал прогноз на 2025 год

В 2025 году Россия ожидает богатый урожай, а год пройдет без серьезных природных катастроф. Такой прогноз озвучил ТАСС Верховный шаман страны, руководитель кызылской религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол. "2024 год был сложным — аварии, стихийные бедствия, конфликты. Но 2025-й станет годом змеи, что символизирует спокойствие и гармонию. Змея, ползущая по земле, оберегает ее. Даже зимние морозы в январе и феврале будут умеренными, а урожай не пострадает. Мы соберем много зерна", — отметил Допчун-оол.

Шаманизм — одно из древнейших верований. В Туве зарегистрировано более десяти шаманских объединений, а общее число шаманов в республике достигает двухсот человек.