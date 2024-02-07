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Cлова Раневской о главном секрете идеального мужчины: точно в цель и дико смешно

Cлова Раневской о главном секрете идеального мужчины: точно в цель и дико смешно

dzen.ru

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Если бы знаменитая актриса Фаина Раневская выпустила книгу о своих размышлениях об отношениях между мужчиной и женщиной, она, несомненно, стала бы бестселлером. Несмотря на то, что ее личная жизнь не отличается особой яркостью, ее остроумие и мудрость в вопросах любви вызывают уважение.

Фаина Раневская, например, точно знала, какими качествами должен обладать идеальный мужчина. Ее слова всегда были остроумны, что делало их еще более ценными.

«Их вкусы идеально совпадают. Он любит ее, а она себя».

В этом высказывании заложен глубокий смысл. Ведь женщине действительно трудно быть счастливой с мужчиной, который не испытывает к ней настоящих чувств и не принимает ее такой, какая она есть. В то же время такие мужчины не просят свою возлюбленную отказаться от своих интересов и увлечений, а наоборот, поддерживают ее. Такой избранник не только любит свою вторую половинку всем сердцем, но и помогает ей поддерживать высокую самооценку. Ведь известно, что правильный партнер помогает полюбить себя, пишет sevastopolmedia.

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