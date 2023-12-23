Новости России
· Алина Алмакаева

«Цены увеличились так как россияне стали больше есть»: депутат Госдумы назвал причины взрывного роста цен

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Цены на куриное мясо и яйца выросли из-за увеличения потребления этих продуктов россиянами, считает Владимир Гутенев, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле. Он заявил в интервью «Думе ТВ», что анализ показал повышение качества жизни граждан, что привело к увеличению спроса на выше заявленные продукты в качестве диетического питания. В связи с этим, власти приходится закупать яйца в Азербайджане, Турции и Иране, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке.


Осенью 2023 года цены на яйца резко возросли. Галина Бобылева, глава Российского птицеводческого союза, отметила, что это было связано с неожиданным ростом спроса, на который ретейлеры не успели реагировать. В середине декабря, во время прямой линии, Президент России Владимир Путин извинился за повышение цен на яйца.

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