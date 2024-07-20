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Цены на машины взлетят в небеса: эксперты спрогнозировали за сколько можно будет приобрести Автоваз

По данным проекта, утильсбор для автомобилей с двигателями объемом от 1 до 2 литров возрастет до примерно 556 000 рублей в 2024 году и до 667 000 рублей в 2025 году

bangkokbook.ru

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Обсуждение среди экспертов вызывает реформа утилизационного сбора в России, которая предстоит в сфере автомобильного рынка. Как рассказала вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин, его будет утверждена пошаголая индексация, то в несколько раз вырастет и цена автомобилей. Он отмечает, что неибоежно и то, что импортеры увеличат цены в рознице на транспорт, тем самым отражая рост утилизационного сбора с 306 тысяч рублей, которые есть на данный момент, до 556 тысяч, которые предлагаются. Такая ситуация склонит местных производителей к корректировке цен примерно на 100 тысяч рублей в плюс.

Аналитическое агентство «Автостат» под руководством Сергея Целикова также подтверждает, что стоимость автомобилей неизбежно возрастет в свете этих изменений. Максим Минеев, известный автоэксперт, добавляет, что рынок доступных европейских машин, поступающих через параллельный импорт, может существенно сократиться после повышения утильсбора. В то же время, по его словам, спрос на автомобили премиум-класса в России останется стабильным.

Проект нового постановления о долгосрочной индексации утилизационного сбора, разработанный совместно комитетами Госдумы и Совфеда по промышленности и торговле, направлен на защиту отечественного автопрома от давления иностранных производителей, в частности, китайских брендов. Обсуждение этого предложения продолжится до 20 августа.


По данным проекта, утильсбор для автомобилей с двигателями объемом от 1 до 2 литров возрастет до примерно 556 000 рублей в 2024 году и до 667 000 рублей в 2025 году. Более мощные модели с двигателями от 2 до 3 литров и более 3,5 литров также увидят значительное увеличение ставок.

Интересно, что введение изменений не затронет тех, кто ввозит автомобили в Россию для личного пользования, при условии соблюдения всех налоговых и таможенных требований, что станет своеобразным исключением из правил.

Эти изменения, предложенные в утилизационном сборе, могут радикально повлиять на структуру автомобильного рынка России, подталкивая цены вверх и меняя предпочтения потребителей., сообщает autonews.ru.

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