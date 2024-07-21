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Цены на машины взлетят в небеса: эксперты рассказали, за сколько можно будет купить Автоваз

По словам Сергея Целикова, руководителя аналитического агентства "Автостат", изменение утильсбора приведет к неизбежному росту цен на автомобили в стране.

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В преддверии возможного повышения утилизационного сбора в России специалисты прогнозируют существенное удорожание автомобилей. В интервью с нашим изданием Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, предположил, что в случае принятия предложения о поэтапном увеличении утильсбора, автоимпортеры неизбежно отразят эту добавку в ценах на машины, что приведет к повышению стоимости как иностранных, так и отечественных автомобилей.

По словам Сергея Целикова, руководителя аналитического агентства "Автостат", изменение утильсбора приведет к неизбежному росту цен на автомобили в стране. Автоэксперт Максим Минеев также поддержал эту точку зрения, указав на вероятное исчезновение рынка бюджетных европейских автомобилей в России из-за повышенных расходов на их импорт.

В рамках подготовки к возможным изменениям, Госдума и Совет Федерации активно обсуждают проект постановления, который предусматривает долгосрочное увеличение ставок утильсбора на ввозимые в страну автомобили. Это решение поддерживается и Максимом Соколовым, генеральным директором "АвтоВАЗа", который видит в повышении утильсбора способ защиты отечественного автопрома от иностранной конкуренции.

Ожидается, что публичные обсуждения по данной теме продолжатся до 20 августа, после чего возможно утверждение новой ставки, которая начнет действовать с 1 октября 2024 года. По проекту, ставка утильсбора для машин с двигателем от 1 до 2 литров может увеличиться более чем в 1,5 раза уже в следующем году, а для автомобилей с более крупными двигателями рост ставок окажется еще более значительным.

Минпромторг уточнил, что данные изменения не затронут частных лиц, ввозящих автомобили для личного пользования при условии соблюдения всех таможенных требований и налогов. Тем не менее, основная масса потребителей и компаний столкнется с новыми финансовыми реалиями уже в ближайшем будущем, сообщает autonews.ru.

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