В условиях глобальной финансовой нестабильности экономист Михаил Хазин делает прогноз, который может определить финансовую стратегию многих на ближайшие годы. По его мнению, в ближайшее время один актив взлетит на вершину финансовой ценности — золото.

На фоне ухудшения экономической обстановки на глобальном уровне Хазин предсказывает, что именно в США начнется экономический коллапс, который повлечет за собой глобальные финансовые потрясения. С началом кризиса, по его словам, значительно упадет курс доллара, что дискредитирует американскую экономику и финансовую систему. В этот момент, как отметил Хазин, начнется массовый переход к «активу-убежищу», сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт уверен, что в кризисные времена золото станет единственным надежным средством сохранения покупательной способности сбережений. Он прогнозирует резкий рост стоимости золота из-за увеличения спроса и ограниченного предложения. Именно поэтому Хазин советует заблаговременно инвестировать в золото, приобретая золотые монеты или слитки.

Как только начнется ожидаемый кризис, стоимость золота «взлетит в небо», делая его не только убежищем от финансовой бури, но и выгодной инвестицией для тех, кто предвидел и подготовился к изменениям на рынке заранее. Михаил Хазин подчеркивает, что в условиях предстоящих потрясений, золото окажется единственной альтернативой доллару, которую будут раскупать по всему миру.