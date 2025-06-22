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Чем следует подкормить чеснок и лук в июне, чтобы спасти желтеющие перья: метода агронома

Жаркое лето приносит дополнительные трудности д...

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Жаркое лето приносит дополнительные трудности для дачников. Высокие температуры и частый полив могут негативно сказаться на выращивании чеснока и лука.

Почему растения желтеют и как их сохранить в июне, рассказала агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Подкормка чеснока в июне

Основное удобрение для чеснока и лука обычно проводится при посадке и в мае. Однако в условиях жаркого лета садоводам нужно учитывать новые особенности.

"Частые поливы вымывают азот из верхних слоёв почвы, и растениям становится труднее усваивать необходимые элементы. Это негативно сказывается на состоянии чеснока и лука", — объяснила Людмила Шубина.

Для корректировки ситуации можно добавить удобрения с азотом, но в ограниченных дозах. Важно соблюдать дозировку, указанную на упаковке, чтобы не повредить растения.

Причины пожелтения пера у лука и чеснока

Пожелтение пера у лука и чеснока может быть связано с несколькими причинами. Во-первых, это жаркая погода и палящее солнце. Во-вторых, нехватка питательных веществ, особенно азота, а также вредители, например, луковая муха.

Если нет возможности использовать минеральные удобрения, можно приготовить настой из сброженной травы. Для этого наполняем половину ведра свежей травой, заливаем водой и добавляем столовую ложку мочевины. Настаиваем неделю, после чего раствор разводим и поливаем растения.

Как бороться с луковой мухой

Луковая муха — опасный вредитель, который может уничтожить урожай. При первых признаках повреждения луковиц нужно осмотреть растения на наличие ходов. Если вредители обнаружены, следует удалить заражённые луковицы. Для борьбы с мухой можно использовать несколько методов:

  • Севооборот: не сажать лук на одной грядке второй год подряд.
  • Опудривание: золой или смесью табачной пыли с золой раз в 1-2 недели.
  • Аммиачная вода: растворите стакан аммиачной воды в 10 литрах воды и поливайте грядки 2-3 раза в месяц.

Уход за луком и чесноком

Лук плохо переносит перепады влажности, особенно при сочетании жары и избытка воды. Не стоит чрезмерно поливать грядки, рассчитывая на предотвращение пересыхания. Лучше поливать обильно раз в неделю, чтобы вода оставалась на поверхности почвы.

Регулярное рыхление почвы помогает удерживать влагу и насыщать почву кислородом. Мульчирование также эффективно: оно предотвращает быстрое испарение влаги и рост сорняков.

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