Чем лучше подкормить лук и чеснок в конце июня начале июля, чтобы спасти засыхающие перья: метода агронома
Летние жаркие дни могут вызвать проблемы для чеснока и лука, особенно в июне, когда растения подвержены перегреву и стрессу от солнца. Агроном Людмила Шубина делится советами, как правильно ухаживать за этими культурами в жаркую погоду, чтобы сохранить урожай.
1. Подкормка чеснока и лука в жару
Частые поливы вымывают азот из почвы, что может ослабить растения и привести к пожелтению листьев. Чтобы этого избежать, важно регулярно подкармливать чеснок и лук, используя азотные удобрения в небольших дозах. Если у вас нет химических удобрений, вы можете приготовить травяной настой с мочевиной:
Залейте свежую траву водой, добавьте 1 ст. л. мочевины.
Дайте настояться смеси неделю и используйте для полива, разводя раствор.
2. Причины пожелтения листьев
Жаркое солнце и высокие температуры вызывают стресс у растений. Пожелтение может быть также связано с:
Недостатком азота и других питательных веществ.
Повреждениями, вызванными луковой мухой.
3. Защита от луковой мухи
Чтобы защитить лук от насекомых, соблюдайте севооборот и не сажайте лук на одном месте несколько лет подряд. Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью — они эффективно отпугивают мух. Также полезно поливать растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 л воды) два-три раза в месяц.
4. Как правильно поливать и ухаживать за растениями
Поливайте лук и чеснок обильно, но не часто — примерно раз в неделю, чтобы предотвратить застой воды. Рыхление почвы помогает улучшить аэрацию и сохранить влагу. Мульчирование соломой или листьями обеспечит дополнительное сохранение влаги и уменьшит рост сорняков.
Эти советы помогут вам сохранить чеснок и лук в жаркую погоду, защитить их от вредителей и обеспечить хороший урожай.
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