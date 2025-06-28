Чем лучше подкормить лук и чеснок в конце июня начале июля, чтобы спасти увядшие перья: метода агронома

Жаркие июньские дни могут стать настоящим испытанием для чеснока и лука. Высокая температура и частые поливы часто приводят к стрессу у растений, что сказывается на их состоянии. Агроном Людмила Шубина делится полезными советами, как ухаживать за этими культурами в жару, чтобы сохранить урожай.

1. Подкормка в жаркую погоду

Частый полив вымывает азот из почвы, что может ослабить растения и привести к пожелтению их листьев. Чтобы избежать этого, важно регулярно подкармливать чеснок и лук. Для этого используйте азотные удобрения в умеренных дозах, строго следуя инструкции. Если минеральные удобрения недоступны, можно приготовить травяной настой с мочевиной. Для этого:

Залейте свежую траву водой.

Добавьте 1 ст. л. мочевины.

Настойте смесь в течение недели и поливайте растения разбавленным раствором.

2. Почему желтеют листья?

Жаркая погода и сильное солнце вызывают стресс у растений, что приводит к пожелтению их листьев. Это может быть также связано с:

Недостатком азота и микроэлементов.

Вредителями, такими как луковая муха, которая повреждает корни и стебли.

3. Как защититься от луковой мухи

Для предотвращения вредителей соблюдайте севооборот, не сажайте лук на одном и том же месте каждый год. Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью — эти вещества хорошо отпугивают насекомых. Также регулярно поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 л воды) два-три раза в месяц.

4. Полив и уход

Поливайте растения нечасто, но обильно — примерно раз в неделю. Это способствует правильному развитию корней и предотвращает застой воды. Рыхлите почву для лучшего доступа кислорода и удержания влаги, а также для предотвращения образования корки на поверхности. Мульчируйте грядки соломой, листьями или компостом для сохранения влаги и уменьшения роста сорняков.

Эти простые советы помогут вам защитить чеснок и лук от жаркой погоды, вредителей и нехватки питательных веществ, обеспечив хороший урожай даже в условиях жаркого лета.